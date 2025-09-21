Colpaccio del Como a Firenze 

Fiorentina 1

Como 2

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri (32' st Viti), Gosens; Lamptey (23' pt Fortini), Nicolussi Caviglia, Mandragora (17' st Fagioli), Fazzini (17' st Sohm); Piccoli (32' st Dzeko), Kean. In panchina Martinelli, Lezzerini, Marì, Comuzzo, Parisi, Richardson, Ndour, Gudmundsson, Sabiri. All. Pioli.

Como (3-4-2-1): Butez; Smollcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Perrone, Sergio Roberto (51' st Goldaniga), Valle (37' st Posch); Nico Paz, Kuhn (16' st Douvikas); Morata (16' st Addai). In panchina Vigorito, Cavlina, Caqueret, Moreno, Baturina, Da Cunha, J.Rodriguez, Cerri. All. Fabregas.

Arbitro: Bonacina.

Reti: pt 6' Mandragora; st 20' Kempf, 49' Addai.

Note: angoli 4-3 per il Como, ammoniti Vojvoda, Pongracic, Sergi Roberto, Ranieri, Kempf, Sohm, Pioli, Dodo. Rec. 8' - 6'.

A Firenze il blitz di Fabregas è epocale. Perché nell’intervallo cambia assetto e ribalta la sfida. Nella prima parte tutto sembra scorrere liscio per i viola che trovano il vantaggio al 6' su doppia conclusione su punizione di Mandragora. Ma il Como si riorganizza, Nico Paz pennella passaggi illuminanti, Perrone sfiora il pari, De Gea salva su Morata. Rigore dato e revocato per gli ospiti.

Quindi, nella ripresa la riscossa del Como è sempre più convinta. Mette alle corde i

viola, trova il pareggio con un colpo di testa di Kempf, poi il colpo del ko nel recupero con Addai contro una difesa avversaria stanca e disunita. Per Pioli è un grave rovescio e non ha mancato di sottolinearlo nel dopo gara: «Sì, responsabilità mia, ma l’arbitro ha commesso diversi errori». Lucida l’analisi di un raggiante Fabregas: «Dovevamo solo restare calmi e concentrati, nel secondo tempo abbiamo giocato più liberi, con grande qualità, e ci siamo presi la partita».

