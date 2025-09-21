VaiOnline
Al “Franchi”.
22 settembre 2025 alle 00:06

Colpaccio del Como a Firenze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fiorentina 1

Como 2

Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri (32' st Viti), Gosens; Lamptey (23' pt Fortini), Nicolussi Caviglia, Mandragora (17' st Fagioli), Fazzini (17' st Sohm); Piccoli (32' st Dzeko), Kean. In panchina Martinelli, Lezzerini, Marì, Comuzzo, Parisi, Richardson, Ndour, Gudmundsson, Sabiri. All. Pioli.

Como (3-4-2-1): Butez; Smollcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda, Perrone, Sergio Roberto (51' st Goldaniga), Valle (37' st Posch); Nico Paz, Kuhn (16' st Douvikas); Morata (16' st Addai). In panchina Vigorito, Cavlina, Caqueret, Moreno, Baturina, Da Cunha, J.Rodriguez, Cerri. All. Fabregas.

Arbitro: Bonacina.

Reti: pt 6' Mandragora; st 20' Kempf, 49' Addai.

Note: angoli 4-3 per il Como, ammoniti Vojvoda, Pongracic, Sergi Roberto, Ranieri, Kempf, Sohm, Pioli, Dodo. Rec. 8' - 6'.

A Firenze il blitz di Fabregas è epocale. Perché nell’intervallo cambia assetto e ribalta la sfida. Nella prima parte tutto sembra scorrere liscio per i viola che trovano il vantaggio al 6' su doppia conclusione su punizione di Mandragora. Ma il Como si riorganizza, Nico Paz pennella passaggi illuminanti, Perrone sfiora il pari, De Gea salva su Morata. Rigore dato e revocato per gli ospiti.

Quindi, nella ripresa la riscossa del Como è sempre più convinta. Mette alle corde i

viola, trova il pareggio con un colpo di testa di Kempf, poi il colpo del ko nel recupero con Addai contro una difesa avversaria stanca e disunita. Per Pioli è un grave rovescio e non ha mancato di sottolinearlo nel dopo gara: «Sì, responsabilità mia, ma l’arbitro ha commesso diversi errori». Lucida l’analisi di un raggiante Fabregas: «Dovevamo solo restare calmi e concentrati, nel secondo tempo abbiamo giocato più liberi, con grande qualità, e ci siamo presi la partita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 