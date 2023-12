“Colpaccio” a Verona: la Salernitana è rinata 

hellas verona 0

salernitana 1

H. Verona (4-2-3-1) : Montipò, Tchatchoua (15' st Terraccia- no), Hien, Dawidowicz, Doig (41' st Cabal), Hongla, Folorun- sho (41' st Mboula), Suslov, Lazovic (15' st Bonazzoli), Ngonge, Dju- ric (36' st Henry). In panch. Be- rardi, Perilli, Amione, Faraoni, Cruz, Kallon, Magnani, Serdar, Charlys, Coppola. All. Baroni

Salernitana (4-2-3-1) : Costil, Mazzocchi, Fazio, Pirola (4' pt Gyomber), Bradaric, Maggiore, Coulibaly, Candreva, Kastanos (13' st Legowski), Tchaouna, Simy (42' st Ikwuemesi). In panchina Allocca, Salvati, Sambia, Martegani, Bohinen, Botheim, Cabral, Bronn, Lovato. All: Filippo Inzaghi

Arbitro : Mariani di Aprilia

Rete : 3' st Tchaouna

Verona. La vittoria con il Milan, sfumata allo scadere, la Salernitana se l’è andata a prendere a Verona, sul campo di una diretta concorrente. Per Pippo Inzaghi e per il direttore Walter Sabatini il campionato si è riaperto in due partite. E dire che quella di ieri è la prima vittoria esterna del 2023 ma è meritata per i campani, che hanno giocato sicuramente un primo tempo migliore e hanno capitalizzato al meglio la bella giocata di Tchaouna (destro chirurgico in diagonale) a inizio ripresa. Un Verona invece confusionario, che dopo la vittoria con il Cagliari non ha saputo dar seguito a quel risultato positivo e rimane così invischiato ancora dalla zona salvezza.

