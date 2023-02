«Colpa dei genitori»: bufera su Piantedosi 

Roma. «La disperazione non può giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei figli». Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ribadisce la linea del Governo: per evitare tragedie bisogna fermare le partenze lavorando con i Paesi di provenienza e chi entra in Italia lo deve fare attraverso i canali legali, non su barconi. Opposizione e Ong non ci stanno: «Il ministro dà uno schiaffo alle vittime».

La premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera al Consiglio e alla Commissione europea: «Serve un'Europa che, oltre a dichiarare la disponibilità, agisca in fretta». Da Bruxelles fanno sapere che non è sul tavolo alcuna proposta di una missione navale europea per il salvataggio dei migranti. L'Italia sta rafforzando i canali di ingresso regolari, come dimostra l'ultimo decreto flussi, che ha 83mila quote, più di quelle dall'analogo provvedimento firmato dal Governo Draghi. Dall'opposizione parte un fuoco di sbarramento contro quello che è visto come un tentativo di colpevolizzare le vittime. «C'è da inorridire alle parole di Piantedosi che non sa dire altro, di fronte a una tragedia come quella di Crotone, che bisogna bloccare gli sbarchi», attacca il segretario e deputatodi Più Europa, Riccardo Magi.

