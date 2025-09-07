“ColoriAMO l’Estate” da oggi a Sinnai 

Fantasia in scena tra fiabe ecologiche, emozionanti avventure e incontri straordinari con la quarta edizione di “ColoriAMO l'Estate”, il Festival di Teatro Ragazzi organizzato da L'Effimero Meraviglioso con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi in programma da oggi a sabato tra il MuA / Museo e Archivio e la Biblioteca Comunale di Sinnai. Un cartellone variegato, che spazia fra teatro di narrazione e teatro di figura, spettacoli di (fanta)scienza e i racconti di moderni cantastorie per affrontare temi importanti e attuali, dal rispetto della natura alla ricerca della propria identità, all'accoglienza e all'accettazione della diversità.

"ColoriAMO l’Estate” propone pièces originali o ispirate ad opere letterarie, teatrali e cinematografiche come “E se i Topolini scoprissero i tombini?” di Abaco Teatro, su una “rivoluzione dal basso” che richiama la scrittura ironica di Stefano Benni, “Paura fatti sotto!” del Teatro Actores Alidos, che prende spunto da “Il mostro peloso” di Henriette Bichonnier e “Pik Badaluk” de La Casa di Creta, tratto da “La storia di Pik Badaluk” di Grete Meuche; si viaggia tra le storie sul “Il Trenino dei Colori” del Palazzo d’Inverno, mentre ne “I Colori del Panda” de Le Compagnie del Cocomero si parla della ricchezza e varietà del regno animale e dell'importanza di imparare a conoscersi e accettarsi, tema che ritorna in “Amici Interstellari” de L'Effimero Meraviglioso, sull'incontro tra un ragazzino timido e introverso e un giovane extraterrestre a cui farà da guida nella scoperta del pianeta.

ColoriAMO l'Estate trasforma gli spazi del MuA / Museo e Archivio e della Biblioteca Comunale di Sinnai in un palcoscenico per eventi dedicati alle bambine e ai bambini e alle famiglie: un'occasione per lasciarsi trasportare sulle ali dell'immaginazione e riscoprire il gusto della meraviglia. In scena 6 spettacoli per 6 pomeriggi (tutti i giorni a partire dalle 18) per immergersi in avvincenti sogni ad occhi aperti.

Il sipario si apre oggi al MuA / Museo e Archivio di Sinnai su “E se i Topolini scoprissero i tombini? / Quando la Natura si ribella!”, un coinvolgente monologo con scritto, diretto e interpretato da Marta Proietti Orzella (produzione Abaco Teatro), dove la protagonista, una simpatica Topolina, sbucata fuori dalle fogne di una città, rivendica il diritto per la specie di poter vivere in pace, senza subire ingiurie e persecuzioni da parte degli esseri umani, che vorrebbero il loro «sterminio indiscriminato».

