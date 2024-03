Colori e profumi a Primavera in giardino 

Il giallo e il bianco delle margherite accanto al viola della lavanda e alle sfumature delle rose. E poi ancora piante di ogni tipo: da giardino, grasse, ornamentali e per l’orto. In tanti ieri hanno partecipata a “Primavera in giardino”, la mostra mercato e rassegna del vivaismo organizzata dall’associazione Landplants Sardinia che non ha deluso le aspettative dei visitatori. In molti arrivati a Donigala, alla Ros’e Mari Farm & Greenhouse, per ammirare le tante proposte. Grande successo anche per i convegni sul mondo del verde. Un’occasione di crescita e approfondimento per quanti in Sardegna praticano il giardinaggio e amano l’ambiente. Sarà possibile passeggiare tra i viali della tenuta anche oggi. Alle 12 Mauro Ballero e Antonino Soddu Pirellas presentano il nuovo libro Giardini e Parchi Storici della Sardegna. Alle 13 il paesaggista Leo Minniti, che cura l’evento col vivaista Italo Vacca, illustra il giardino realizzato nella cantina Contini, a Cabras. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA