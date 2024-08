Colori e poesia contro l’assalto 

Fuoco e pale eoliche. Distruzione , avverte l’installazione di Manu Invisible a Oristano. «Giganti di metallo che devastano il paesaggio e l’orizzonte», dice lo street artist che lancia temi di riflessione dai murales sui cavalcavia, sulle facciate degli edifici e dai muraglioni. «Non si può accettare un impatto di questo genere sulla nostra terra, né la speculazione che porterà ricchezza altrove». La sua è una delle tante voci del mondo delle arti, della cultura e dello spettacolo che si sono levate contro l’arrembaggio delle multinazionali dell’energia a caccia di sole, di vento e soprattutto di terra. Da Manu Invisible a Paolo Fresu, da Antonio Marras a Flavio Soriga, da Leonardo Boscani a Piero Marras, e tanti altri. Per tutti la transizione energetica è giusta ma il punto è che, avvisano, va fatta nel rispetto del paesaggio, dell’ambiente.

Il male e il rimedio

Rossana Copez avverte che, «abbiamo il dovere di salvaguardare la nostra terra, altrimenti, come si dice a Cagliari: si no mori de su mali, mori de s’arremediu» . La scrittrice premette che, «io sono di quella generazione che ha fatto le battaglie per la transizione ecologica», ma, sottolinea, «contesto questa speculazione capitalistica da parte di grandi aziende con atteggiamento da colonizzatori». Una speculazione che, «non ha nulla di green, perché non stanno facendo un intervento per l’ambiente ma a scapito dell’ambiente».

Pane al pane

Lo stilista Antonio Marras non usa eufemismi: «Uno stupro, possiamo forse chiamarlo in un altro modo?». Sul nostro giornale ha scritto un editoriale che ha avuto migliaia di condivisioni. «Da parte di sardi e di continentali, perché anche chi non è nato in Sardegna ama questa terra». Una terra, «antica e fragilissima, un paesaggio unico che rischia di essere modificato irrimediabilmente da migliaia di torri invasive. Per questo è necessario farsi sentire, la nostra terra va protetta».

Il green oscuro

Fotografia, pittura, disegno, installazioni e persino dazebao. Leonardo Boscani, artista sassarese, racconta le contraddizioni del nostro tempo, e il green che fa male all’ambiente è certo un interessante tema di riflessione. «Penso sia l’ennesima fregatura per i sardi, dopo le servitù militari e l’industria chimica», dice. «Nessuno è contrario al superamento delle fonti fossili, ma la transizione non deve avvenire sulla nostra testa e a scapito del paesaggio. Certe condizioni devono essere decise dalle comunità, ed è un bene che la gente stia iniziando a riflettere». Come Boscani, anche Danilo Schirru, artista quartese, ritiene che, «l’assalto eolico è un nuovo capitolo di ciò che è già stato per l’Isola: certo le servitù militari, l’industrializzazione calata dall’alto, ma anche la cancellazione della lingua, il folclore spettacolo per turisti...». Con i suoi disegni, china pennarello olio e acrilico, indaga quello che lui chiama «il cono d’ombra», ciò che dei fatti non viene detto. «Soffio sulla fiammella del movimento di coscienza, di questa mobilitazione popolare, per far riflettere su chi siamo e per non farci strappare ciò che abbiamo».

Passato e presente

Lo scrittore Claudio Moica, presidente degli editori sardi indipendenti e direttore artistico di Liberevento, rileva «la portata devastante per la Sardegna, la mancanza di studi specifici sulle conseguenze per l’ambiente, sui danni per la fauna marina e per l’avifauna». Lo scrittore Flavio Soriga è telegrafico: «I sardi non stanno dicendo un no cieco e egoistico all’eolico e al fotovoltaico. Quello che non si può accettare è che la Sardegna venga vista come il luogo ideale in cui mettere ciò che il resto d’Italia non vuole: perché è una terra poco popolata, i suoi terreni costano poco e c’è un generale disinteresse del resto d’Italia per le sue vicende. È già successo con le servitù militari, e non deve succedere di nuovo. Non un No all’eolico, ma la pretesa che venga installata la quantità giusta, ragionevole (e proporzionata al numero degli abitanti) di nuovi impianti». Anche Fabio Marceddu, attore e drammaturgo cagliaritano, osserva: «Nessuno è contro il passaggio all’energia pulita, ma la Sardegna ha già dato in passato e non può essere adesso chiamata a sacrificare ciò che ha di più prezioso». Tino Belloni, attore regista e direttore della compagnia teatrale I Barbariciridicoli di Ottana, dice che «ancora non ho firmato per la proposta di legge Pratobello ‘24, ma lo farò. Come compagnia aderiamo a questa mobilitazione, ma ho fiducia nella presidente Alessandra Todde. È importante che tutti teniamo la guardia alta».

