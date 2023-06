Colori e impegno sociale 

Sono state inaugurate in piazza Sardegna le panchine colorate. Un progetto ideato dalla Commissione pari opportunità. Le panchine sono state colorate di rosa, per sensibilizzare sul cancro al seno; blu, per il bullismo; celeste, per l’autismo; lilla, sui disturbi alimentari; gialla, per l’endometriosi; arancione, sulla sclerosi multipla; viola, per incentivare le buone pratiche di gentilezza; rossa, per le vittime del femminicidio; arcobaleno per ricordare le vittime di omofobia; e bianca, per ricordare i morti sul lavoro. (i. m.)

