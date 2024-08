Colori d’estate: musica e giochi 

Ultimi appuntamenti con Colori d’Estate, il programma di eventi proposto dal Comune di Gonnesa. Oggi, a partire dalle 22 in piazza Municipio, tributo a Mina e alle sue canzoni con il Moliendo Cafè. Domani doppio appuntamento: alle 21 nel parco comunale di S’Olivariu è previsto uno spettacolo di intrattenimento per i più piccoli con giocoleria, baby dance e palloncini; dalle 22 , invece, in piazza del Minatore, si esibirà la Oma Big Band diretta dal maestro Paolo Di Liso, un’orchestra di un centinaio di musicisti dai 7 agli 80 anni, provenienti da diversi centri del territorio. Il 31 l’agosto di Colori d’Estate si chiude con un altro doppio appuntamento: alle 19 nel parco di S’Olivariu la sfida avvincente del Nerf mentre alle 22 musica a Nuraxi Figus, con lo spettacolo 80’s Super Eighties. Un altro evento è previsto per il 18 settembre, con Lunagica a Seruci. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA