Colori del paese nell’arredo urbano 

Le tradizioni di Busachi impresse anche nell’arredo urbano. L’Amministrazione comunale guidata da Giovanni Orrù, da tempo impegnata in una serie di interventi che riguardano la riqualificazione del paese, ora concentra l’attenzione sulla riqualificazione dell’arredo.

«Abbiamo prestato attenzione anche all’abbellimento del centro urbano e in modo particolare alle piazze, andando a sostituire gli arredi – spiega il sindaco – In particolare abbiamo sostituito i pannelli che raffigurano le nostre bellezze e i nostri monumenti. Inoltre abbiamo provveduto alla sostituzione delle panchine che presto saranno affiancate da fioriere. A progettarlo è stato l’architetto Antonio Loddo di Busachi. Il Comune è intervenuto con un impegno finanziario di diverse decine di migliaia di euro, poi gli arredi sono stati realizzati dagli artigiani locali».

Il primo cittadino quindi precisa: «I colori che sono stati scelti per le panchine raffigurano la gonna del costume di Busachi, conosciuto e apprezzato in tutta l’Isola e ancora quotidianamente indossato da diverse anziane. In questo modo lo abbiamo reso visibile ulteriormente». ( a. o. )

