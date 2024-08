Colori che nascono dalle erbe: i segreti di Gabriela Pitzianti  

Esperta di pratiche naturali, Gabriela Pitzianti dell'associazione culturale Coriccheddos di Lunamatrona, mantiene vive le tradizioni attraverso l’utilizzo delle risorse offerte dalla terra. Pitzianti è specializzata nell’uso delle erbe tintorie, utilizzate per tingere naturalmente capi composti da fibre naturali.

Per la preparazione dei colori, Gabriela Pitzianti segue un processo preciso. «Si inizia con un decotto dell’erba che serve come colorante. Il tessuto, che deve essere assolutamente naturale (seta, canapa, lino, cotone, lana), viene lavato e successivamente mordenzato, immergendolo in una soluzione di acqua e allume di rocca per favorire l’assorbimento del colore e tutto il processo avviene a alte temperature». Pitzianti spiega che «in Marmilla ci sono tantissime essenze vegetali che variano anche in base alla stagione. Diverse tonalità di colore possono essere ottenute a seconda della parte della pianta utilizzata, permettendo di ottenere una vasta gamma di tinte per i nostri capi». Ad esempio, dal “Daphne gnidium”, noto in sardo come “truiscu”, si ottengono variazioni di colore dal giallo scuro al verde, fino al nero, a seconda del periodo di raccolta. Dallo zafferano si estrae un giallo inconfondibile dagli stimi, mentre dai fiori si ottengono diverse tonalità di verde. Dal melograno si ricava un giallo senape, dalla lavanda selvatica altre tonalità di verde.

RIPRODUZIONE RISERVATA