Colorata metafisica di un genio Salvatore Fiume da (ri)scoprire 

Se tentassimo di individuare un tratto che attraversa tutta l’opera di Salvatore Fiume, potremmo forse trovarlo nella capacità di unire rigore e visione, mestiere e invenzione, disciplina del segno e libertà immaginifica. È da questa tensione che prende forma “La Scuola dei Libri di Urbino”, la mostra da vedere nelle sale dell’Ex Convento dei Cappuccini di Quartu e visitabile fino all’11 ottobre, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Il titolo rimanda alla formazione urbinate di Fiume che, adolescente, ottenne una borsa di studio per il Regio Istituto per l’Illustrazione del Libro.

Il dialogo

È lì che affinò litografia, acquaforte e xilografia, tecniche decisive per comprendere non solo il suo lavoro grafico, ma l’intera architettura della sua ricerca. La mostra mette in dialogo dipinti originali e incisioni di Fiume, provenienti dalla Fondazione Salvatore Fiume di Canzo, con incisioni e litografie di Dino Marchionni e Vitaliano Angelini, entrambi provenienti dalla Scuola di Urbino. Completa il percorso la sezione “Cenacolo Familiare”, con opere di Laura Fiume e Walter Marchionni, che firma la direzione artistica ed è figlio di Dino; un racconto intimo di come l’arte, pur ponendo in dialogo padri e figli, lasci a quest’ultimi eredità, consapevolezza ma anche autonomia.

La vita, i lavori

Nato a Comiso nel 1915 e morto a Milano nel 1997, Fiume è stato pittore, scultore, architetto, scrittore e scenografo. Una figura difficilmente contenibile in una sola definizione, perché ogni linguaggio, per lui, sembrava il prolungamento naturale dell’altro. Dopo il trasferimento a Milano nel 1936, entrò in contatto con Dino Buzzati e Salvatore Quasimodo. Due anni più tardi lavorò alla Olivetti come art director della rivista “Tecnica e Organizzazione”. Nel 1943 pubblicò il romanzo autobiografico “Viva Gioconda!”, mentre nel 1948 esordì come pittore, inizialmente sotto lo pseudonimo di Francisco Queyo. La consacrazione arrivò rapidamente. Nel 1949 Alfred H. Barr Jr., direttore delle collezioni del MoMA di New York, acquistò “Città di statue”; nel 1950 Fiume partecipò alla Biennale di Venezia con il trittico “Isola di statue”, oggi ai Musei Vaticani. Dal 1952 iniziò una lunga attività come scenografo per il Teatro alla Scala, collaborando a opere quali “Medea”, “Norma”, “Nabucco” e “Guglielmo Tell”, oltre che con il Covent Garden, il Teatro dell’Opera di Roma e il Massimo di Palermo. La sua ambizione non rimase confinata nei musei e nei teatri. Fiume lavorò su scala monumentale: decorò il salone di prima classe dell’Andrea Doria, realizzò un mosaico per la Basilica dell’Annunciazione di Nazareth, dipinse sulle rocce in Etiopia e costruì cicli pittorici nei quali la storia dell’arte diventava materia viva. Nel “Ciclo delle Ipotesi”, realizzato tra il 1983 e il 1992, immaginò incontri impossibili tra maestri lontani nel tempo, da Botticelli a Picasso, da Raffaello a De Chirico.

Il progetto

È questa idea di continuità a dare senso alla mostra. “La Scuola del Libro di Urbino” non appare come un’origine accademica, ma come una matrice: un luogo dove il segno diventa metodo e il metodo può aprirsi al mito, al teatro, alla scultura e alla fantasia.

Come un’abitudine

L’Ex Convento dei Cappuccini aggiunge così un nuovo tassello al percorso costruito negli anni dal Comune, dopo le rassegne dedicate a Goya, Piranesi, Dürer, De Chirico, Sironi e Magritte, perseguendo un’idea di città che prova a trasformare l’arte in abitudine perché, come sostiene il sindaco di Quartu Graziano Milia, «il bello dà senso al tempo che ci è dato vivere» ( c.a. ).

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