21 ottobre 2025 alle 00:24

“ColorArci”, i ragazzi in prima fila 

Si chiama “ColorArci” l’evento al quale collaborerà il Comune di Marrubiu in programma il 16 novembre nel Centro sociale di via Gramsci. L’iniziativa, dedicata alla cultura hip hop e alla creatività giovanile, nasce con l’obiettivo di riqualificare e rigenerare il centro, trasformandolo in uno spazio vivo, accogliente e funzionale. «ColorArci darà nuova vita a un luogo che appartiene alla comunità – evidenzia il sindaco, Luca Corrias – attraverso l’energia e la creatività dei ragazzi. È un progetto che unisce arte, cittadinanza attiva e rigenerazione urbana, e come amministrazione comunale non possiamo che supportarlo». Il team di ColorArci, composto da giovani ventenni di Marrubiu, ha costruito l’evento in sinergia anche con Is Giogus, la Pro Loco e il Galaxy Team. «Vogliamo uno spazio adeguato per esprimerci – affermano – e lo faremo con graffiti, laboratori, esposizioni e ospiti, nel segno dell’hip hop e dei suoi valori: attivazione, rispetto, appartenenza». Partner dell’iniziativa è NearBy, piattaforma social sarda. ( s. c. )

