«Colonscopia, prenotazioni bloccate fino al 2024» 

«Prenotare una colonscopia? Non se ne parla fino al 2024». A denunciare la tragica situazione in cui versa la sanità oristanese (ma anche quella regionale) è la consigliera comunale di Oristano Più Carla Della Volpe, portavoce della segnalazione di una oristanese. «Alla richiesta di programmare uno screening per familiarità K colon all’ospedale di Oristano - spiega l’esponente di minoranza - il centralinista del Cup ha comunicato che non esiste la possibilità di effettuare la visita in quanto la lista di prenotazione risulta chiusa per tutto l’anno in corso». Situazione identica al Poliambulatorio di via Michele Pira. Il cittadino, quindi, si è rivolto nuovamente al Centro unico di prenotazione per cercare disponibilità fuori Oristano. «La risposta - fa sapere Della Volpe - è che non esiste nessuna possibilità in tutto il territorio isolano». Per potersi sottoporre ad un esame diagnostico strumentale per la prevenzione in una struttura pubblica si devono attendere almeno nove mesi, l’alternativa è rivolgersi alle strutture private, ovviamente a pagamento. Sarà uno dei temi che il Consiglio comunale affronterà durante la prossima seduta pubblica, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, in programma giovedì alle 11. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA