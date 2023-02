Colonnine in centro per la mobilità elettrica 

A San Gavino sono state attivate quattro colonnine di ricarica elettrica dislocate in coppia in via Convento e nel parcheggio della nuova stazione ferroviaria. «La dislocazione in due zone opposte della nostra cittadina è stata valutata per dare un servizio omogeneo ai cittadini – spiega l’assessore alla Mobilità sostenibile Libero Lai –. Si tratta di un processo di ricarica snello e digitalizzato che avviene attraverso l’utilizzo di una applicazione mobile. Inoltre è disponibile il servizio di “help desk” attivo 24 ore su 24 e in grado di operare direttamente sulle colonnine da remoto per risolvere eventuali problemi legati alla ricarica dei veicoli».

Inoltre San Gavino ha già la sua prima auto elettrica a zero emissioni e così l’amministrazione punta sempre di più sulla mobilità sostenibile per migliorare la qualità dell’ambiente con la riduzione dell’inquinamento atmosferico. «L’arrivo dell’auto, costata 33mila euro, è stato possibile – aggiunge Lai – grazie al programma regionale Smart City. L’auto elettrica rappresenta uno dei tasselli che vanno in direzione di una mobilità sostenibile, ossia di un insieme di soluzioni che danno vita a una mobilità vantaggiosa ambiente e persone». ( g. pit. )

