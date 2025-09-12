Colonnine di benzina “taroccate”, imprenditore denunciato 

Una denuncia alla Procura di Tempio per un operatore olbiese, tre aziende sanzionate per violazioni fiscali e 25mila litri di gasolio pagati dai clienti e non erogati: è il bilancio di una campagna di controlli delle Fiamme Gialle sui distributori di carburante nel nord Sardegna, con particolare attenzione alla Gallura.

Il caso più grave, stando agli atti, è quello di un’area di servizio nel territorio di Olbia, il titolare è accusato di avere erogato circa 25mila litri di carburante in meno rispetto a quanto segnato dai misuratori di almeno due “colonnine”. Per l’uomo è stato aperto un fascicolo che ipotizza la frode in commercio. Le indagini sono state condotte dai militari delle Fiamme Gialle di Olbia, guidati dal capitano Carlo Lazzari. Stando agli atti della Guardia di Finanza, le prove tecniche su due “colonnine” hanno segnalato quantità effettivamente erogate inferiori rispetto a quanto indicato. Ora sull’impianto saranno effettuati degli accertamenti tecnici per verificare se si tratta di cattivo funzionamento degli erogatori o di una truffa. Sono in corso anche verifiche per il mancato versamento delle imposte. I controlli, in generale, hanno portato a sanzioni per altri tre impianti (3mila euro). Si parla di mancata esposizione dei prezzi praticati e violazioni di natura fiscale.

