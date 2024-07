Colonnine del gas distrutte dalle auto 

Tra le tante e varie criticità di Villanova, una riguarda anche le colonnine del gas che periodicamente capita vengano divelte dalle macchine, il più delle volte a causa di manovre sbagliate in strade strette dove da un lato sono parcheggiate auto. L'episodio più recente è avvenuto domenica al civico 80 di via Giardini. «Lì è presente una colonnina del gas, e quel giorno è stata divelta da una macchina che poi si è allontanata», dichiara Cesare Cannas, un’abitante della via, proprio vicino a dove c’è la colonnina. «Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai della ditta che gestisce la rete del gas. Non si capisce perché le colonnine non vengano incassate nel muro invece che lasciate così», prosegue.

E non è neanche la prima volta che questo tipo di episodio accade: «Ricordo benissimo che era successo anche ad aprile 2022, ma i tecnici con i quali ho parlato domenica mi hanno detto che è un problema ricorrente, perciò ritengo che vada trovata una soluzione affinché non accada più», afferma Cannas. È d'accordo con lui anche Fabrizio Lorrai, residente nelle vicinanze: «Essendo strade strette, può capitare che si sbagli la manovra di un parcheggio o mentre si svolta in un'altra via. Proprio per questo motivo le colonnine devono essere ben fissate nel muro».

