Colonnina riparata, ritorna il defibrillatore  

Dalla sua colonnina, sistemata accanto al teatro, è sparito da un po’ di tempo e questo ha messo in allarme le famiglie che ogni giorno frequentano il parco di Terramaini. Il defibrillatore donato alla città dal Rotary club Cagliari Anfiteatro lo scorso autunno tornerà oggi nella sua sede originale dopo essere stato sistemato all’interno del bar. «Al fine di prevenire atti di vandalismo, il defibrillatore è sempre stato disponibile presso il punto di ristoro del Parco di Terramaini. Lo spostamento è stato adeguatamente segnalato con affissione apposta sulla colonnina del defibrillatore, spesso rimossa dagli utenti e puntualmente ripristinata dall’impresa che gestisce il parco», spiega l’assessore al Verde pubblico Giorgio Angius. «Inoltre», aggiunge, «lo spostamento temporaneo era legato a un problema della ventola refrigerante della colonnina che è necessaria per mantenere il defibrillatore perfettamente funzionante. Un problema che è stato risolto e per questo motivo oggi il defibrillatore verrà riposizionato nella sua colonnina».

