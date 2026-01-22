Colonie feline rase al suolo dalla mareggiata «Servono cucce, coperte, cibo e trasportini» 

Tra le emergenze create dal maltempo e dall’eccezionale mareggiata dei giorni scorsi c’è anche quella delle colonie feline del Poetto. I gatti – diverse decine – che vivono nelle tante oasi create negli anni nei pressi dei chioschi, sono per fortuna tutti in salvo ma le loro cucce sono state devastate dalla forza del mare che ha letteralmente raso al suolo le colonie.

Per questo il Comune – attraverso l’ufficio del garante degli animali – ieri ha lanciato un appello sul profilo istituzionale di Facebook per chiedere una mano a tutti i cittadini.

«Le condizioni meteo dei giorni scorsi – si legge – hanno portato ad una situazione di emergenza nelle colonie feline del lungomare del Poetto. Chi volesse dare una mano ai volontari in questo momento di difficoltà, potrà contribuire con cibo, cucce, coperte, pallet, pedane, ciotole e trasportini recandosi presso il punto di raccolta allestito al Canile di via Po (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17)».

RIPRODUZIONE RISERVATA