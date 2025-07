Colonie feline, le volontarie chiedono aiuto al Comune 

Cinque postazioni sparse in tutta Quartucciu per un totale di cinquanta gatti. Ognuna con le cucce per garantire un riparo sicuro, alcune donate da cittadini e altre rimediate dalle tre volontarie che accudiscono i mici.

Natasha Muscas è una di loro. Va due volte al giorno a portare il cibo, controllare che tutti stiano bene e, laddove ce ne fosse bisogno, portarli dal veterinario. Cinquanta è un numero provvisorio, perché i gatti potrebbero diventare sempre di più se non sterilizzati tutti. Per molti di loro ci hanno pensato le volontarie, che però non sempre possono farlo e per questo chiedono aiuto al Comune. «È un costo che non possiamo sempre permetterci», afferma Muscas, «i gatti sono tanti e anche il tempo a nostra disposizione non è illimitato. Facciamo a turno perché lavoriamo e abbiamo famiglia. Io ho due figli e lavoro tutti i giorni. Vengo a controllare i gatti la mattina presto e la sera tardi. Chiediamo che il Comune si faccia carico del benessere di questi animali, mettendo soldi per la sterilizzazione e aiutandoci nelle cure veterinarie e nell'acquisto dei farmaci, anche questi hanno un costo che non possiamo permetterci di pagare sempre di tasca nostra».

Le colonie feline – che vengono regolarmente pulite tutti i giorni – si trovano lontano dalle case, ma Muscas preferisce non rivelare l'esatta ubicazione per paura che qualche malintenzionato avveleni i gatti «come è già successo». Per quanto riguarda le sterilizzazioni, Muscas ha inviato una richiesta formale al Comune a ottobre dell'anno scorso, «senza ricevere risposta. Eppure, sterilizzare i gatti è anche una questione di igiene pubblica, si evita che possano riprodursi in continuazione, noi non possiamo prenderci cura di un numero infinito, anche se volessimo non abbiamo la possibilità materiale ed economica».

Le colonie non sono registrate: «Abbiamo chiesto che ci aiutino a regolarizzarle, ma anche su questo non abbiamo avuto risposta dalle istituzioni», dice Muscas. In una delle postazioni pochi giorni fa sono stati trovati quattro mici di due mesi, «hanno deciso di abbandonarli qui. Sono troppo piccoli e avevano ancora bisogno della loro mamma, ma naturalmente ce ne stiamo prendendo cura, sperando che qualcuno li adotti».

