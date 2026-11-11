Contenere il numero delle colonie feline, prevenire il randagismo e alleggerire il carico di emergenze che da tempo grava sulle volontarie. A Sestu prende forma un'iniziativa mirata ad affrontare il problema dei gatti randagi con una campagna di sterilizzazione approvata dalla Giunta.

L’annuncio

«Partiremo subito con un primo blocco di 40 esemplari, dando avvio a un intervento concreto per contrastare il randagismo» dichiara il sindaco Michele Cossa. «La sterilizzazione è uno strumento fondamentale per prevenire la proliferazione incontrollata delle colonie e ridurre le situazioni di abbandono e sofferenza». Una misura che si inserisce nel percorso di collaborazione tra Comune, volontarie e servizio veterinario della Asl dopo le segnalazioni delle numerose situazioni di difficoltà presenti sul territorio.

Attualmente sono sei le colonie feline censite, a cui si aggiungono una ventina di punti critici segnalati nei mesi scorsi, dove gruppi di animali vengono accuditi dalle volontarie. Gli interventi saranno eseguiti dai veterinari del Servizio di igiene urbana veterinaria della Asl 8 nei locali della Cave Canem che metterà a disposizione la sala operatoria, il materiale necessario e gli spazi per la degenza pre e post operatoria. «È un primo passo al quale intendiamo dare continuità, lavorando in stretta collaborazione con le associazioni e i volontari che ogni giorno si prendono cura dei gatti presenti sul nostro territorio» prosegue Cossa. «Vogliamo passare dalla gestione delle emergenze a una politica strutturata di prevenzione e tutela degli animali». Accanto al lavoro sulle colonie l’amministrazione punta anche alla sensibilizzazione dei proprietari degli animali.

«Non si tratta solo di una procedura medica, ma di un reale gesto d’amore che previene il randagismo e garantisce una vita più lunga e serena ai nostri amici a quattro zampe. Sarà un’occasione fondamentale per riflettere sull’importanza di una scelta consapevole che tutela la salute dei nostri gatti e il benessere dell’intera comunità» dichiara il consigliere con delega al benessere animale Antonello Perra.

Le volontarie

Un intervento atteso anche da chi, da tempo, si fa carico delle cure delle colonie feline e delle emergenze legate agli abbandoni. «L’iniziativa è un passo concreto verso la sensibilizzazione sul benessere animale, e la sterilizzazione è una delle fasi più importanti» dichiara Eleonora Ardu, presidente della nuova associazione “L’arca della felicità”. «Noi volontarie siamo sempre state messe al “patibolo” per gestire le emergenze e abbandoni, affrontando cicli di sterilizzazioni ogni tre mesi, spesso pagate di tasca nostra o grazie alle donazioni. Con la nuova associazione il nostro obiettivo è creare un’ulteriore sensibilità, affinché la tutela degli animali diventi un impegno condiviso e non pesi solo sulle nostre spalle».

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