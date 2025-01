Colonie feline, il Comune ha un piano 

Un piccolo gruppo di gatti che diventa sempre più numeroso. Succede nella zona di via Sant’Esu a Sestu ed è l’ennesimo caso in città. L’appello è arrivato da alcuni residenti: «Ci prendiamo cura di loro, ma non basta». Numerosi, alcuni magri, altre in dolce attesa. Come sempre in questi casi poi c’è anche il problema della sterilizzazione. E in città sono già tante le colonie “ufficiali”, con volontari che se ne occupano in modo costante. La più nota si trova a san Gemiliano, dove due volontarie seguono i mici da vent’anni, ma ce ne sono anche altre a Sant’Esu, in via Giulio Cesare, e altre ancora nella zona di corso Italia, o di via Ottaviano. «Serve aiuto per il cibo, per le cure, e soprattutto per sterilizzare», spiega un volontario che preferisce restare anonimo. L’ultimo gruppo di sant’Esu si è formato nelle ultime settimane ma per i volontari è l’ennesimo carico di lavoro. Il Comune intende fare qualcosa: «Stiamo predisponendo un bando per la sterilizzazione», spiega l’assessore al Sociale, Mario Alberto Serrau.

