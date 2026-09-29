Colonie feline, i numeri in città 

Sessanta sterilizzazioni, tanto per cominciare. Parte da qui il piano della Asl che punta alla gestione delle trentatré colonie feline (registrate) di Oristano. Il numero è emerso dall’incontro che si è svolto lunedì nella sala Giunta del Comune tra le volontarie, l’assessora comunale Bonaria Zedda, la veterinaria della Clinica Due Mari, Monica Pais, che si è aggiudicata l’appalto e il responsabile del servizio veterinario dell’azienda sanitaria, Giuseppe Sedda, che ha previsto: «La stima è destinata a crescere». Alla riunione infatti non erano presenti le responsabili di tutte le colonie e, dunque, i sessanta gatti di partenza potrebbero anche raddoppiare.

La riunione era necessaria per valutare il numero di animali da sterilizzare per raggiungere l’obiettivo finale, ovvero: «Portare le colonie a esaurimento perché nessuna di noi vuole vedere mici investiti per strada», ha detto Pais. A conti fatti, facendo una media di circa venti gatti a colonia (senza considerare la popolazione non censita) nel capoluogo ci sono almeno seicento mici vaganti. Restando ai dati riportati dalle volontarie: a Pesaria la colonia è composta da sette femmine e cinque maschi, a Torangius gli ospiti sono circa venti ma la responsabile da qualche tempo fa i conti con nuovi arrivati, tutti provenienti da un terreno poco lontano. In via Valle d’Aosta c’è una colonia composta da una ventina di gatti, in via Prinetti (sempre zona di Torangius) i mici sono venti di cui dieci maschi e dieci femmine. C’è poi il caso della colonia dell’ex mercato civico attualmente area di cantiere e, per questo, inaccessibile. «Ho un problema di gatti con Fiv e Felv – ha detto la responsabile –, alcuni sono morti, ma visto che non posso entrare non ho il controllo della situazione». Al cimitero vivono circa trenta gatti ma spesso nella colonia arrivano quelli che di solito stanno vicino all’ospedale. A Donigala sta nascendo una piccola colonia composta da quattro mici, in via Isili vivono dieci tra femmine e maschi, In via Sant’Antioco ai sedici gatti stanziali si sono aggiunte di recente diverse cucciolate, in via Solferino ci sono i quaranta mici di Aristangatti, in via Riccio sono rimaste solo tre gatte, al Sacro Cuore ce ne sono altri venti e in piazza Tharros presto potrebbe essere riconosciuta la colonia su richeista di una residente che si prende cura di diversi mici ospiti del suo giardino.

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