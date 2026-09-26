Colonie feline e randagismo, domani il vertice 

La situazione delle colonie feline torna sul tavolo del Comune. Domani, alle 16.30 nella sala Giunta di Palazzo degli Scolopi, si terrà un incontro dedicato al contrasto del randagismo e alla gestione delle colonie feline presenti sul territorio. A promuoverlo è l’assessorato all’Ambiente, che ha invitato al confronto le associazioni di volontariato e la ditta Il Parco degli Ulivi.

All’appuntamento è prevista anche la partecipazione del responsabile del Servizio veterinario della Asl 5, Giuseppe Sedda, e del dirigente della Polizia locale, Giovanni Nicola Uras. Un confronto che nasce dalla necessità di affrontare problemi che da tempo interessano chi si occupa quotidianamente degli animali e, più in generale, il territorio. Al centro dell’incontro ci sarà infatti l’avvio della campagna di sterilizzazione, ma anche le iniziative necessarie per affrontare le diverse criticità legate al randagismo e alla presenza delle colonie feline. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è rafforzare la collaborazione tra Comune, servizi veterinari, Polizia locale e volontariato, mettendo sul tavolo interventi concreti per il benessere animale e una gestione più ordinata delle colonie.

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