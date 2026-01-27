Colonie feline, donazioni per superare l’emergenza 

Arriva dal canile municipale un sostegno concreto per gestire l’emergenza delle colonie fenile del lungomare Poetto, danneggiate dal passaggio del ciclone Harry. È attiva da ieri, e proseguirà fino a venerdì, la raccolta delle donazioni nei locali di via Po 59.

È un servizio che permette ai cittadini interessati di poter consegnare cibo, cucce, coperte, pallet, pedane, ciotole e trasportini che saranno poi distribuiti nelle varie colonie feline del Poetto per dare un aiuto ai gatti che da tempo popolano l’area fra spiaggia e strada.

Le modalità

La disponibilità dei locali del canile municipale è stata fornita dall’amministrazione comunale, attraverso il servizio Parchi, verde e gestione faunistica. Gli orari sono dalle 9 alle 12.30 oggi e venerdì, mentre domani oltre all’appuntamento mattutino ci sarà anche quello dalle 15 alle 17.

Per il ritiro del materiale a disposizione, invece, sarà necessario inviare un’email all’indirizzo garanteanimali@comune.cagliari.it con le seguenti specifiche: oggetto “Emergenza Harry Lungomare”; indicazione della colonia destinataria con eventuale nome di registrazione e referente della colonia; dati del delegato al ritiro, in caso di necessità; eventuali ulteriori comunicazioni.

