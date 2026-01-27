VaiOnline
Poetto.
28 gennaio 2026 alle 00:28

Colonie feline, donazioni per superare l’emergenza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva dal canile municipale un sostegno concreto per gestire l’emergenza delle colonie fenile del lungomare Poetto, danneggiate dal passaggio del ciclone Harry. È attiva da ieri, e proseguirà fino a venerdì, la raccolta delle donazioni nei locali di via Po 59.

È un servizio che permette ai cittadini interessati di poter consegnare cibo, cucce, coperte, pallet, pedane, ciotole e trasportini che saranno poi distribuiti nelle varie colonie feline del Poetto per dare un aiuto ai gatti che da tempo popolano l’area fra spiaggia e strada.

Le modalità

La disponibilità dei locali del canile municipale è stata fornita dall’amministrazione comunale, attraverso il servizio Parchi, verde e gestione faunistica. Gli orari sono dalle 9 alle 12.30 oggi e venerdì, mentre domani oltre all’appuntamento mattutino ci sarà anche quello dalle 15 alle 17.

Per il ritiro del materiale a disposizione, invece, sarà necessario inviare un’email all’indirizzo garanteanimali@comune.cagliari.it con le seguenti specifiche: oggetto “Emergenza Harry Lungomare”; indicazione della colonia destinataria con eventuale nome di registrazione e referente della colonia; dati del delegato al ritiro, in caso di necessità; eventuali ulteriori comunicazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli