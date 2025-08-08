Colonie feline allo stremo: «Aiutateci» 

Le colonie feline di Sestu sono allo stremo. E hanno bisogno urgente di aiuto.

A farsi portavoce delle dell’emergenza è il consigliere comunale di Cagliari Corrado Sorrentino, che ha organizzato una raccolta di beneficenza. Tutto per dare una mano a una popolazione di gatti sempre più vasta di cui si prendono cura pochissime volontarie ormai in grande difficoltà.

L’appello

«Sono circa 40 gatti che vivono in strada a Sestu accuditi da una persona che può portare solo del cibo. Abbiamo contattato diverse associazioni ma purtroppo sono tutte al collasso. Chiediamo una mano per questa situazione tragica», scrive il consigliere sui suoi canali social.

Si può donare attraverso una raccolta sul sito Go Fund Me, intitolata “Help! Gatti di strada Sestu hanno bisogno di te!”, o su una PostePay ricaricabile o a un Iban pubblicizzato attraverso i social. E c’è anche una lista desideri su Amazon, con lo stesso titolo.

Cosa manca

Alla popolazione felina serve tutto; cibo, medicine, e soprattutto sterilizzazioni. Come racconta la volontaria Sara Lussu, «a San Gemiliano ci sono una quarantina di gatti che ha visto il consigliere, ma io seguo anche quattro colonie in città dove ci sono una sessantina di gatti. In totale sono un centinaio, e molte sono femmine, incinte. Ho sempre dovuto fare praticamente tutto da sola tranne a san Gemiliano dove mi aiuta Romina, un’altra volontaria. Mi prendo cura dei gatti da tanti anni. Ma ormai ho bisogno di aiuto, perché con le spese da sola non ce la faccio più e anche le mie forze non sono le stesse di una volta. Ma mi sento male al pensiero di abbandonarli, mi viene da piangere».

Fuori controllo

Senza sterilizzazioni il numero di gatti cresce sempre più, ma questo intervento è costoso. E poi ci sono gli abbandoni: «Quando la gente vede una colonia la prende come scusa per abbandonare. A San Gemiliano è stato abbandonato anche un cane, per fortuna Silvia Marroccu del rifugio Amico Mio mi ha dato una mano». Sara Lussu racconta la sua attività anche su Facebook, nella pagina “Colonia Felina San Gemiliano Sestu”. Ora, continua, «speriamo che in tanti diano una mano». Pure il Comune scende in campo: «Abbiamo stanziato 8000 euro per le sterilizzazioni dei gatti delle colonie e stiamo preparando il bando, perché teniamo al benessere e alla salute degli animali», dichiarano l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau e la sindaca Paola Secci. La campagna dovrebbe partire prossimamente in accordo con le volontarie.

RIPRODUZIONE RISERVATA