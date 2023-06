Colonia per bimbi e anziani 

ll Comune di Giba sta organizzando la colonia marina diurna e le attività ricreative estive. Ci sarà il programma per i piccoli dai 18 ai 36 mesi, prioritariamente per il residenti nel territorio comunale, per un totale di 20 bambini, e dai 3 ai 10 anni con 2 giornate presso il centro di aggregazione e al mare a Porto Botte. Servizio disponibile anche per gli over 70 che, per due giorni alla settima, potranno partecipare alla colonia. Si parte i primi di luglio per una durata di quattro settimane. Domande entro il 20 giugno . (f. m.)

