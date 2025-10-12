Colonia penale aperta ai visitatori 

La pazienza è d’obbligo, per chi si avvicina al gabbiotto presidiato da guardie e telecamere. I controlli sono assai accurati: fanno perdere una ventina di minuti. «Ne è valsa assolutamente la pena», commenta una donna di Nuoro dopo la visita alla casa di reclusione di Mamone, in territorio di Onanì. «Un’esperienza meravigliosa, non pensavo che ci fosse un parco così vasto. E poi, non capita tutti i giorni di entrare in un carcere ancora attivo». Il fine settimana allestito dalla delegazione nuorese del Fai è stato un successo. «Questo è un posto da vedere e da valorizzare in un’ottica di rete», rimarca Vincenzo Lamonaca, il direttore della struttura di pena.

Rinascita

Carla Pacchiano non nasconde la soddisfazione. Per le “Giornate del Fai” aveva un sogno: varcare il cancello della casa di reclusione di Mamone e mostrare a decine di visitatori una lunga storia e un patrimonio ambientale incredibile. «Ci tenevo tantissimo, siamo riusciti ad allestire due giornate grazie alla grande disponibilità del direttore della struttura», premette la responsabile del Fai di Nuoro. «Qui c’è un ambiente meraviglioso, un paesaggio variegato. Parliamo di altitudini diverse: si parte dai 900 metri della diramazione centrale per arrivare a valle dove c’è la zona orticola dell’Annunziata. Mamone è una perla dal punto di vista naturalistico e paesaggistico». Prosegue: «Il Fai era molto interessato a questo aspetto, ma lo era pure alla storia che questo luogo racconta. Una storia di dolore, senza dubbio, visto che si tratta di un posto di espiazione. Al tempo stesso è un posto di rinascita e di recupero. Sì, erano tante le motivazioni che ci spingevano verso questo sito. Finalmente ci siamo riusciti».

I numeri

I detenuti sono 175, in questa casa di reclusione dal parco sconfinato. Gli ettari di verde, terreni fertili e meraviglia 2700. «Siamo immersi nel verde», afferma Lamonaca, pugliese di Barletta. «Abbiamo castagneti, boschi di sugherete, orti. Patrimonio che ha una tripla valenza: consente di conservare la natura, di formare e far lavorare i detenuti e di dare allo Stato i “proventi”, il ricavato di questa colonia». Precisa: «Certo, per mettere a sistema le potenzialità di 2700 ettari ci vorrebbero ulteriori investimenti. Quindi infrastrutture e più personale». A Mamone sventolano con orgoglio la dicitura di “colonia agricola”. Attività e reinserimento sono capisaldi, caratterizzano la quotidianità di una struttura che davvero tende la mano ai detenuti. La diramazione di Nortiddi sintetizza tutto. Lamonaca rimarca: «Le attività lavorative sono parecchie». Sì, dalla gestione della mandria di bovini (un centinaio di capi) alla cura di 1700 pecore, all’edificazione dei muretti a secco.

