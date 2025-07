Colonia felina nel cantiere, l’allarme degli animalisti: «Salviamoli» 

Davanti al cimitero sono arrivati i macchinari per preparare il terreno ai lavori di costruzione di un centro commerciale. Uno spazio privato, dove nel 2024 è stato permesso il censimento di una colonia felina protetta. Un cortocircuito che rischia di portare a una battaglia tra animalisti e Comune.

Comincia tutto mercoledì, quando l’arrivo delle ruspe fa scappare i mici e manda in allarme i volontari. «Subito dopo essere stato contattato ho proposto una soluzione per mettere in sicurezza i gatti, spostando la colonia in un ampio terreno comunale in via Capo Comino», spiega l’assessore al Benessere animale Saverio De Roma. L'idea non è piaciuta alla Leidaa e al Movimento Animalista, che hanno scritto una Pec indirizzata al servizio veterinario dell’Asl, chiedendo un sopralluogo urgente. «Non è possibile considerare la proposta di far spostare la colonia dai volontari, i gatti delle colonie registrate sono di proprietà del sindaco», spiega Anna Rita Salaris, responsabile Leidaa. «La legge vieta che vengano spostati dal loro habitat, e trasferirli in una zona di parcheggi e traffico li porterebbe a morte certa. Si potrebbe però recintare il luogo in cui sono ora stanziati, permettendo lo svolgimento dei lavori». Un’ipotesi che il Comune non considera.

