Colonia felina, l’sos delle volontarie: «Gatti abbandonati, è un’emergenza» 

Una disperata richiesta d’aiuto arriva dalla colonia felina di Terramaini: «Sempre più persone abbandona gatti e le spese, per noi volontarie, sono in notevole aumento. Abbiamo bisogno d’aiuto e di collaborazione anche da parte del Comune», spiega Laura Congiu, responsabile della colonia, riconosciuta dall’amministrazione, che conta più di cento mici, alcuni molto piccoli. Ma i problemi non finiscono qui: «C’è solo un guardiano solo, per turno, per un parco enorme. La sicurezza non è garantita perché ci sono ragazzi che viaggiano su bici e monopattini, e cani che non vengono tenuti al guinzaglio».

Una situazione segnalata più volte dalle volontarie della colonia che si occupano dei gatti in diverse postazioni. «Soltanto dall’inizio di quest’anno sono stati abbandonati almeno quaranta mici», ribadisce Congiu. «I proprietari sterilizzano i gatti che hanno in casa e così quando fanno i cuccioli se ne liberano. Capita anche di trovarne di nati da pochissimi giorni che rischiano di morire». Ci sono anche strane incursioni: «Qualche giorno fa un ragazzo in bici si è preso un gatto. Lo stava per portare via ma è stato bloccato da una nostra volontaria quasi per caso. Non sappiamo ovviamente che fine avrebbe potuto fare».

Le spese (per cibo e medicinali) affrontate dalle volontarie sono così in netto aumento. «Non abbiamo alcun aiuto dal Comune», ricorda Laura Congiu. «E anche le richieste di maggiori controlli, con l’installazione delle telecamere, sono cadute nel vuoto. Iniziamo a essere stanche e chiediamo una mano d’aiuto». (m. v.)

