Colonia felina, l’allarme delle gattare 

«È una vita che accudisco i gatti di San Gemiliano e adesso è giunto il momento di chiedere aiuto perché da sole non ce la facciamo», racconta Sara, 75 anni. Grande amante degli animali da sempre, Sara ha anche fondato il rifugio Amico Mio: «L’ho creato e gestito per tanti anni. Adesso ho lasciato perché ho una certa età, ma se ne occupano bravissime ragazze. Io continuo a seguire volentieri i gatti, a dire la verità, sorride, adoro gli animali ben più di certe persone». Romina, 50 anni, invece ricorda: «Cinque anni fa avevo un sacco grande pieno di crocchette che i miei gatti di casa non volevano, e ho pensato di portarli a chi non ne aveva. Non sapevo che ci fosse già una volontaria. È così che ho conosciuto Sara, e siamo diventate amiche».

Oltre 50 bocche da sfamare. Hanno baffi, zampe e fanno le fusa. Sono gli abitanti della colonia felina di san Gemiliano. A Sestu sono i gatti più fortunati. Perché, a differenza di tanti gatti di strada, possono contare sull’assistenza quotidiana di due mamme. Si chiamano Romina Orrù e Sara Lussu. Ma anche queste piccole grandi eroine degli animali hanno bisogno di aiuto.

L’appello

I problemi

Ma i problemi di questa colonia non sono pochi. Romina parla subito delle sterilizzazioni; l’unico modo per contenere la popolazione in crescita e aiutare le gatte sempre gravide: «Le spese sono tante, per questo chiediamo aiuto al Comune, sarebbe davvero un sollievo».

E poi gli abbandoni: «Non ho contato le volte che abbiamo trovato qualche nuovo gatto o gatta, spesso incinta. Chi li abbandona sa che ci siamo noi. Qualche volta lo posso anche capire, perché una sterilizzazione costa anche cento euro, e per alcune famiglie è davvero troppo. Non hanno abbandonato solo gatti, anche due cagne, una con sette e una con otto cuccioli», continua Sara, indignata; «per fortuna siamo riusciti ad affidarli al rifugio». Altri problemi riguardano lo stato del terreno, in gran parte incolto, ma anche le auto, che corrono nella strada vicina ad alta velocità investendo gli animali. «Basterebbe un cartello che segnali la presenza della colonia, e che dica di rallentare», propone Romina.

I fondi

E poi, ci sono le spese del cibo. «Spendiamo veramente tanto». Ma qualche aiuto arriva: «Poche ma davvero brave persone ci danno una mano. Capiamo che la situazione economica è dura per tutti, per questo ringraziamo per ogni contributo». Da qualche anno la colonia è regolarmente registrata: «Lo abbiamo fatto per poter chiedere aiuto per le sterilizzazioni».

Il Comune

E dal Comune arriva una promessa: «Per noi la tutela degli animali è un tema molto sentito. Ogni anno vengono impegnati oltre 200 mila euro. Quest’anno abbiamo prestato assistenza a circa 20 gatti che necessitavo di cure e cibo», spiega l’assessora al Sociale Ilaria Annis. Continua la sindaca, Paola Secci: «In collaborazione con l'Ats abbiamo in programma una campagna di sterilizzazione e microchippatura che estenderemo anche ai gatti e partirà nei prossimi mesi».

