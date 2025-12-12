Colonia felina da trasferire, nuove proteste  

Il trasferimento della colonia felina di via Giulio Cesare in via Capo Comino, per far posto a un polo commerciale, continua a destare polemiche.

L’associazione Leidaa, che a settembre aveva firmato un accordo con l’amministrazione, è di nuovo sul piede di guerra: «Dopo un sopralluogo in via Capo Comino, si è appurato che ciò che è stato realizzato non è assolutamente conforme a quanto sottoscritto», accusa la presidente Anna Rita Salaris. «Gli interessi degli animali continueranno a essere tutelati nelle sedi opportune, affinché il trasferimento non avvenga in una struttura non sicura né confortevole. Quella costruita si presta ad attacchi da parte di cani, malintenzionati e non rispetta le norme del benessere animale». La recinzione sarebbe infatti troppo piccola e vicina alla strada. Dal Comune fanno però sapere che i lavori non sono conclusi: l’intero lotto sarà infatti ulteriormente recintato e saranno piantati degli alberi per l’ombreggiatura.

