Colonia felina abusiva, dopo le proteste via alla cattura dei gatti 

Hanno preso il via venerdì e sono proseguite anche ieri mattina le operazioni per la cattura dei gatti nella colonia abusiva di via Turati, allestita nel cortile della clinica dove tra la vegetazione sono stati sistemati cucce, trasportini e rifiuti vari.

Le catture vanno avanti con l’ausilio della Polizia locale e si sono rese necessarie per procedere alle sterilizzazioni finanziate dal Comune per evitare che i gatti continuino a moltiplicarsi in una zona tra ambulatori dell’Asl e clinica, dove non dovrebbero proprio stare.

Sono già otto i gatti catturati e messi al sicuro di cui tre in procinto di partorire a dimostrazione che nella colonia, non autorizzata dall’Asl, non venivano portate avanti le sterilizzazioni nemmeno adesso che queste rientrano nel progetto sul benessere animale finanziato dal Comune e portato avanti dall’associazione Effetto Palla. Tutte le gatte della colonia saranno adesso sterilizzate e si provvederà poi a portare avanti controlli rigorosi per evitare che vengano inseriti nel gruppo gatti nuovi e non sterilizzati. La questione era stata denunciata anche dai sindacati che avevano sottolineato «la situazione indecorosa dell’area attorno all’Asl e alla clinica per via della colonia abusiva e non controllata».

RIPRODUZIONE RISERVATA