Colonia estiva: «Una grande partecipazione» 

Si è conclusa con successo, anche quest’anno, l’iniziativa dell’Auser in merito alle colonie estive a Plagemesu. Hanno partecipato più di cinquanta persone, fra le quali, la più longeva è la signora Adele Atzeni, con i suoi 93 anni. Il progetto “Sapore di Sale” quest’anno compie dieci anni ed è stato sempre un successo. È curato dall’Auser in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali della cittadina medioevale. L’Auser è guidata dal presidente Franco Locci, con la collaborazione di tanti volontari. «Anche quest’anno è stato un successo - ha detto Locci - le persone hanno vissuto momenti di grande socializzazione e per chi è solo, è stata davvero una boccata di ossigeno. Ripeteremo l’esperienza anche il prossimo anno, arricchita da qualche novità». La colonia estiva rappresenta un modo di incontrarsi e ritrovarsi, socializzando con altre persone e stringendo nuovi legami di amicizia. L' Auser durante l’estate a organizzato inoltre numerosi eventi di animazione nel cuore della città. (r. p.)

