Colonia estiva a Is Solinas 

Il Comune di Masainas ha organizzato la colonia marina a Is Solinas per i bambini dai 3 agli 11 anni. La partecipazione è aperta anche ai bambini che non risiedono in paese o comunque che in tale periodo soggiornino presso parenti che abbiano la residenza nel territorio comunale. La colonia si terrà per tutto il mese di luglio, cinque giorni settimana, e i bambini saranno suddivisi in 2 fasce di età che vanno dai tre ai cinque anni con un numero massimo di 18 partecipanti, che salgono a 30 per la fascia dai sei agli undici. Saranno accompagnati in spiaggia da un gruppo di educatori che varierà in base al numero degli iscritti: la partecipazione prevede una quota di 25 euro a bambino che salgono a 30 nel caso di non residenti. Per la partecipazione e indispensabile presentare il modulo presente sul portale del Comune. (f. m.)

