Colonia Dux, il sogno di Badas per il Poetto 

È dedicato a “Il sogno di Ubaldo Badas per il Poetto” il seminario che si terrà domani nell’ex Regio Museo in piazza Indipendenza a Cagliari, alle 16.30. Un incontro tra studiosi per raccontare la storia della Colonia marina Dux (ovvero l’ex Ospedale marino), l’opera del progettista nato a Cagliari nel 1904 e morto 38 anni fa, realizzata sull’arenile del capoluogo sardo negli anni trenta.

La tavola rotonda, coordinata da Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Cda del Museo archeologico nazionale di Cagliari (Manc), ricostruirà le complesse vicende del progetto di Badas, che negli anni trenta ospitò bambine e bambini di Cagliari e della provincia, debilitati dalla malaria e dalle precarie condizioni di salute in cui spesso versava l’infanzia in quel periodo.

Al seminario, che fa parte della rassegna “Pomeriggi di paesaggi nell’Ex Regio Museo. Percorsi del Novecento in Sardegna“, organizzata dal Manc, parteciperanno alcuni docenti dell’Università degli studi di Cagliari: Gian Luigi Pillola, paleontologo, Paolo Sanjust, architetto, Fausto Mistretta, ingegnere. Poi, ancora: Paola Meloni, responsabile del laboratorio di ricerca per la conservazione dei Beni culturali di Unica, Fausto Pani, geologo, Franco Masala, storico dell’architettura e presidente dell’associazione Amici del Manc, Maria Paola Dettori della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Sassari e Nuoro, Monica Stochino soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le Provincie di Oristano e Sud Sardegna, e infine, la stessa Mongiu. Il tutto in diretta anche sul canale YouTube del museo. ( )

