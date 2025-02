Colonia di Capo Comino: si tratta 

Da area storica finita nell’oblìo, a risorsa per la comunità di Siniscola. Da tempo il Comune sta interloquendo con la Regione per l’acquisizione della vecchia colonia di Capo Comino, una volta appartenente ai beni immobili dell’ex Etfas. Un iter burocratico che è già sul tavolo degli uffici tecnici dei due enti, che secondo le notizie che affiorano dai corridoi del palazzo civico siniscolese, potrebbe essere definito entro tempi brevi. «Si tratta di un’operazione - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Luigi Flori - che avrà degli effetti positivi per il nostro territorio. Da sito abbandonato potrebbe diventare un’area da valorizzare sotto l’aspetto turistico, anche se restano in piedi anche altre ipotesi». L’ex colonia di Capo Comino venne attrezzata a metà dello scorso secolo dai funzionari dell’ex Etfas, agenzia regionale per la valorizzazione delle terre agricole, accogliendo per anni comitive di bambini provenienti da tutto il territorio per periodi di villeggiatura. Col passare del tempo la struttura era però caduta in disuso finendo per essere abbandonata e inutilizzabile. Col passaggio di mano il rudere, secondo le intenzioni degli amministratori, avrà nuova vita con un progetto di riqualificazione adeguato alle esigenze attuali.

