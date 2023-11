Colombo verso il recupero  

Fresco di conferimento del Collare d'Oro al merito sportivo, massima onorificenza del Coni, “per l'attività svolta e le benemerenze acquisite in oltre un secolo di vita”, il Monza continua la preparazione in vista del match di Cagliari al Centro Sportivo "Berlusconi-Monzello".

Per quanto Palladino non faccia mai trapelare nulla dagli allenamenti, le dichiarazioni di due giorni fa del direttore sportivo Michele Franco rivelano qualche novità che arriva dritta dall'infermeria: «Colombo e Izzo si stanno allenando. Hanno avuto qualche problema, cercheremo di recuperarli, vedremo come proseguirà questa settimana». Stando all'ultimo bollettino medico, sono inoltre da valutare anche le condizioni di Vignato e Pablo Marì assenti nella gara contro il Torino. Sulla via del recupero invece l'attaccante Caldirola, che sta lavorando in personalizzato da qualche giorno: il suo infortunio non desta preoccupazioni, il giocatore dovrebbe recuperare in vista del match di Cagliari e potrebbe essere persino alla guida dell'attacco dei brianzoli.

