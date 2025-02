Colomba di Pasqua, lite chiesa-Distillerie 

Sulla colomba pasquale si consuma la polemica tra Distillerie lussurgesi e la parrocchia di san Pietro. Invece che portare la pace il dolce prodotto dall’azienda accende la controversia con la chiesa guidata da don Giancarlo Norìo e le confraternite lussurgesi: Santo Rosario, Santa Croce, Madonna del Carmine e Madonna dell’Addolorata.

Lo strappo

Nel mirino la nuova confezione utilizzata da Carlo Pische, titolare di Distillerie, per lanciare sul mercato la colomba per Pasqua. Il nuovo packaging del dolce ha l’involucro con i testi del Miserere e de Sa Novena e un’immagine di un coro confraternale, che ha sollevato il forte disappunto del parroco e delle confraternite che in una nota inviata a Pische scrivono: «È certamente un uso improprio dei testi sacri e delle preghiere a cui la comunità lussurgese è fortemente legata perché ne caratterizza un aspetto identitario fondamentale, momenti di fede che appartengono ai nostri sentimenti più profondi».

L’accusa

Don Norìo e i confratelli proseguono: «Utilizzare immagini e parole di momenti sacri per un fine meramente commerciale è scorretto nel senso, pacchiano nella forma, di cattivo gusto nel merito. Siamo sicuri che l’intenzione non sia malevola ma siamo dispiaciuti perché non vogliamo essere associati a questo tipo di pubblicità, né vogliamo che la tradizione sia svilita con l’accostamento a un prodotto commerciale». Parrocchia e confraternite chiedono a Pische di «desistere dall’uso dei testi sacri e dell’immagine con l’abito. Pur non potendo impedirne l’uso, rivendichiamo il diritto di esprimere il disappunto e ci dissociamo da questa iniziativa. Don Norio non è stato interpellato preventivamente in merito all’opportunità del progetto».

La difesa

Carlo Pische difende la scelta con la «volontà di tutelare la tradizione, avvicinare in questo modo i fedeli, favorire il senso profondo della pietas cristiana e sostenere i valori morali della chiesa. È un nuovo format dei prodotti che ho pensato per il Carnevale, Sa Carrela ‘e nanti e per la Pasqua lussurgese – sostiene - Da oltre vent’anni sono impegnato nella valorizzazione della cultura e tradizione, ritengo corretto e coerente il mio intento di divulgazione di un patrimonio di tutti. Non credo vi siano padroni della tradizione secolare che possano decidere d’imperio l’utilizzo o meno della paraliturgia de sa Chida Santa. Vado avanti, consapevole del fatto che ho coinvolto in anteprima diversi componenti delle confraternite e ricevuto apprezzamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA