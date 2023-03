Colomba: Cagliari e Reggina  se la giocheranno nei playoff Devono evitare i preliminari  

«Dico la verità: un po' mi rivedo in lui come tipologia di allenatore». Franco Colomba, doppio ex di Reggina-Cagliari, punta su Claudio Ranieri come valore aggiunto dei rossoblù nel rush finale di questa Serie B. In carriera ha guidato tre volte gli amaranto, di cui è uno dei tecnici di spicco nella storia del club: nel 97-98 in B, dal 1999 al 2002 (nei primi due anni in assoluto dei calabresi in Serie A e nella successiva promozione dalla B) e all'inizio della stagione 2003-2004 di nuovo in A. In Sardegna invece c'è stato due volte: il suo esordio da allenatore in prima squadra fu all'Olbia nel 93-94 in C2, poi da dicembre 2006 a febbraio 2007 al Cagliari. Ora, in vista della partita di sabato al “Granillo”, segnala le necessità dei rossoblù per il finale di stagione e le difficoltà della Reggina.

Colomba, quanto slancio può dare al Cagliari la rimonta sull'Ascoli?

«Le vittorie sono ovviamente un toccasana. Non è però scontato che siano poi seguite da altri successi: serve continuità, è la strada maestra per la Serie B. Se ti fermi troppo le altre vincono e ti viene l'ansia: questo è successo al Cagliari e sta succedendo ora alla Reggina, che è entrata in una brutta serie negativa. Non è mai un campionato facile».

È realistico pensare ancora al secondo posto o bisogna già guardare ai playoff?

«Sia per la Reggina sia per il Cagliari in questo momento l'obiettivo è cercare la miglior posizione possibile in ottica playoff, provando a evitare il turno preliminare. Il distacco dalla seconda è diventato abbastanza ampio, ma fare i playoff non è poco e chiudere in una buona posizione ti agevola».