Colluttazione fatale Camici indagati 

Sedazione in attesa della Tac, uscita del paziente dal Pronto Soccorso e quindi permanenza davanti al reparto per diverse ore, probabilmente con una emorragia cerebrale in corso. Sono queste le circostanze sulle quali ora indaga formalmente la Procura di Tempio riguardo al decesso di Giuseppe Mannoni. La svolta era nell’aria e nelle ultime ore è arrivata. Stando a indiscrezioni, oltre al nome del ragazzo tedesco accusato di omicidio preterintenzionale, Arthur Shendrick, sono finiti nel registro degli indagati della Procura gallurese diversi operatori sanitari del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia. Si parla di medici e di altre figure che la notte del 26 agosto scorso presero in carico il ragazzo di Thiesi (28 anni) arrivato in ospedale dopo una rovinosa caduta in una parcheggio di Baia Sardinia.

Giuseppe Mannoni, secondo le indagini condotte dai Carabinieri di Olbia, viene accompagnato da un amico. Sempre stando all’inchiesta, il ragazzo quando arriva in Pronto Soccorso è agitato e ha una ferita alla testa. A Baia Sardinia, in circostanze ancora da chiarire, Giuseppe aveva cercato di separare due coetanei che stavano litigando dopo essersi lanciati dei bicchieri. Finisce a terra nel parcheggio con un gravissimo trauma cranico. Tra l’altro la famiglia del giovane, rappresentata dall’avvocato Nicola Satta, non crede che il colpo alla testa sia il risultato di una caduta. Ma adesso (in vista della ripresa dell’autopsia fissata per domani) i pm si stanno occupando dei medici del Pronto Soccorso. Le iscrizioni sono un atto dovuto e va detto che dagli atti acquisiti dalla polizia giudiziaria, si rileva che Mannoni si sarebbe allontanato dal reparto mentre era in attesa della Tac e contro il parere degli specialisti.

