Colluttazione coi poliziotti, ai domiciliari 

Gli agenti delle volanti erano impegnati in un controllo in via Tiziano quando si è avvicinato un giovane, conosciuto per i suoi numerosi precedenti. È bastato poco perché la situazione degenerasse, con i poliziotti costretti – visto l’atteggiamento del 27enne, secondo le accuse – a immobilizzarlo dopo una colluttazione. Alla fine gli agenti lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina, nel processo per direttissima, il giovane (assistito dall’avvocata Antonella Piredda) ha ottenuto i termini a difesa e il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. La prossima udienza si terrà il 12 settembre per la scelta del rito. La legale, visto lo stato di dipendenza dalle sostanze stupefacenti del giovane (per questo il giornale non pubblica il nome dell’arrestato), chiederà la perizia psichiatrica.

Il 27enne in passato è stato al centro di numerosi episodi terminati con fermi e denunce. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA