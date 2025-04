Colloqui Usa-Russia e scambio  di prigionieri 

Mosca. Pur in assenza di segnali di un accordo che metta fine al conflitto in Ucraina, Russia e Usa continuano il dialogo bilaterale, che ha portato a un nuovo scambio di prigionieri, mentre a Istanbul si è svolto un altro incontro volto a normalizzare il lavoro delle rispettive sedi diplomatiche, penalizzato dalle sanzioni seguite all’inizio dell’invasione russa. Lo scambio di detenuti è avvenuto all’aeroporto di Abu Dhabi, alla presenza del direttore della Cia, John Ratcliffe, che ha condotto in prima persona le trattative.

L’operazione ha portato alla liberazione della ballerina russo-americana Ksenia Karelina, che stava scontando in Russia una condanna a 12 anni di reclusione per tradimento. La donna, arrestata nel gennaio 2024 a Ekaterinburg durante un viaggio per visitare i familiari, era accusata di avere raccolto fondi per finanziare l’esercito ucraino. I suoi amici e conoscenti hanno invece detto che aveva in realtà donato circa 50 dollari ad una organizzazione umanitaria ucraina. Karelina «è stata detenuta ingiustamente dalla Russia per più di un anno», ha scritto su X il segretario di Stato americano Marco Rubio, ripostando una fotografia che ritrae la donna a bordo dell’aereo che la sta riportando negli Usa. Il servizio d’intelligence interna russo (Fsb) ha diffuso un video dello scambio, sulla pista dell’aeroporto emiratino, che ha portato al rilascio da parte degli americani di Artur Petrov, cittadino russo e tedesco, arrestato nel 2023 a Cipro su richiesta degli Stati Uniti per presunta esportazione verso la Russia di dispositivi microelettronici sensibili. È il secondo scambio di prigionieri tra Mosca e Washington dall’insediamento del presidente americano Donald Trump, che ha avviato con la Russia un dialogo per cercare di migliorare le relazioni bilaterali e promuovere una pace negoziata in Ucraina.

A proposito di dialogo, ieri, nel consolato generale russo di Istanbul si è svolto un nuovo incontro tra una delegazione di Mosca e una di Washington per cercare di riportare alla normalità le attività delle rispettive ambasciate e consolati. I colloqui, dopo quelli del 27 febbraio, sono durati cinque ore e mezza, e secondo il Dipartimento di Stato hanno portato alla definizione di un accordo sull’accesso ai servizi bancari per i diplomatici dei due Paesi, nonostante le sanzioni americane contro Mosca. L’ambasciatore russo a Washington, Alexander Darchiev, che guidava la delegazione di Mosca, ha parlato di “atmosfera positiva” che ha reso possibile “fare progressi” nella soluzione dei problemi. L’Ucraina e la Cina rimangono intanto ai ferri corti, dopo la cattura da parte delle truppe di Kiev di due militari cinesi che combattevano con i russi e la denuncia delle autorità ucraine sulla presenza di almeno altri 155 e forse molti di più.

