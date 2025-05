Colloqui della speranza, il ruolo di Erdogan 

Ankara. Il Sultano si ripropone come il grande tessitore della pace in Ucraina. Ad annunciarlo è lui stesso, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che afferma di aver ricevuto la proposta da Vladimir Putin al telefono: «I colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul» dal 15, «partendo da dove si erano interrotti», nel marzo del 2022. All’epoca a marzo fallirono i negoziati diretti russo-ucraini di Antalya, ma in luglio fu imbastito a Istanbul sotto l’ombrello Onu e Usa l’accordo sul grano del Mar Nero (poi disdetto da Mosca un anno dopo), che mise fine a un’emergenza alimentare globale ripristinando il traffico di navi cariche di grano e sementi dai porti ucraini (e in parte anche russi) attraverso il Bosforo e i Dardanelli, sotto la supervisione turca. Il ruolo di Ankara prese slancio e la Turchia mediò diversi accordi per scambi di prigionieri fra Kiev e Mosca. Ma i canali diplomatici poi si inaridirono.

Erdogan è rimasto però uno dei pochi mediatori plausibili: non del tutto neutrale, ma in equilibrio. La Turchia è membro della Nato e da decenni aspira ad avvicinarsi, se non ad aderire, all’Ue. Ha rifornito in abbondanza l’Ucraina di armi e di droni da combattimento nelle prime fasi della guerra. Ma Erdogan ha anche buoni rapporti con Mosca: Putin lo ritiene un amico e lui si è guardato bene dall’aderire alle sanzioni occidentali contro la Russia, continuando a trasportare gas e petrolio russi attraverso il suo territorio. Con Mosca Erdogan è però in competizione in territori strategici come la Libia e la Siria.

