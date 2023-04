Collocate 30 gigantografie nel centro storico del paese 

Trenta gigantografie in bianco e nero nelle vie del centro storico da oggi sino al 12 maggio. È l’iniziativa dell’associazione Genti Arrubia in occasione della Sagra degli agrumi di Muravera (21-25 aprile) che si protrarrà per almeno altre due settimane. Gli scatti sono del fotografo Salvatore Ligios e la mostra si intitola “Bello è morire per la Patria. Paesaggi e identità”. Le stampe sono accompagnate da frammenti di testi di autori che hanno scritto di guerra, di paesaggio, di identità e di fotografia. Ligios, originario di Villanova Monteleone, ha condotto una lunga campagna fotografica in giro per l’Isola e presso l’altopiano di Asiago prendendo spunto dalla commemorazione per il centenario della Prima guerra mondiale. «Quella di Ligios - spiegano Andrea Macis e Matteo Pispisa dell’associazione Genti Arrubia - è davvero un’imponente installazione a cielo aperto nella quale lo spettatore si potrà immergere senza vincoli e gerarchie».

Assieme all’esposizione all’aperto oggi (venerdì) alle ore 18 al museo Sanna Sulis sarà inaugurata la mostra dei fotografi Stefano Pia (Mare nostrum nostra culpa), Marianna Ogana (The yellow envelope), Matteo Pispisa (AccAde) e Andrea Macis (Coso e il verde). (g. a.)

