Collisione in mare:  inutili le ricerche del marinaio disperso 

Erano da poco passate le 23 di giovedì: la nave passeggeri Sharden della compagnia di navigazione Moby aveva lasciato il porto Isola Bianca di Olbia alle 22.20, diretta a Livorno. A poche miglia dall’isolotto di Capo Figari a Golfo Aranci la collisione con un piccolo peschereccio, l’Alemax II, uscito dal porto golfarancino con a bordo due persone, il suo giovane comandante Mario Langiu, 28enne del posto, e il suo secondo, un uomo di nazionalità senegalese di 41 anni che lavorava con lui che al momento risulta disperso. Le sue generalità non sono state rese note. Stando alle prime ricostruzioni la prua dell’Alemax sarebbe stata colpita dal traghetto, andando in frantumi e provocando l’affondamento del peschereccio.

L’allarme

A dare l’allarme dal ponte esterno del traghetto sul quale viaggiava è stata una passeggera che era uscita all’esterno insieme ad altre persone, e ha chiamato la sala operativa della Guardia costiera di Olbia. In pochi minuti i mezzi navali della capitaneria sono giunti nel punto di collisione: il comandante della Moby ha interrotto la navigazione lungo la rotta per la Toscana per prestare i primi soccorsi al peschereccio e solo intorno alle 2.30 del mattino ha virato alla volta di Livorno, dopo aver ottenuto il via libera da parte della Capitaneria. In acqua, recuperato da una barca a vela che si trovava nelle vicinanze, c’era Mario Langiu. Aggrappato ad alcuni pezzi galleggianti di ciò che restava della sua imbarcazione da pesca, era riuscito a lanciare un segnale luminoso di richiesta di aiuto e far trovare così subito la sua posizione. Il suo aiutante, invece, non è riemerso dal mare. Poco prima dell’impatto con la nave, stando al racconto fatto da Langiu dopo l’accaduto, era sceso sottocoperta per preparare un caffè ed affrontare così la notte di lavoro per mare. La violenza dello scontro e la rapidità con la quale il peschereccio è colato a picco, potrebbero non aver lasciato scampo all’uomo, padre di tre figli e ben visto a Golfo Aranci dove si trovava da tempo per lavorare e dove aveva trovato una seconda famiglia in quella di Mario Langiu.

Le ricerche

Le ricerche sono andate aventi per tutta la notte fino a ieri mattina, quando lo specchio d’acqua antistante il porto di Golfo Aranci è stato scandagliato da tre mezzi navali della Guardia costiera, un rimorchiatore e un elicottero dell’Aeronautica militare. Mario Langiu è stato invece trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti, ma le sue condizioni sono apparse da subito buone. Non ha riportato miracolosamente ferite e dal suo lettuccio d’ospedale ha cercato di ricostruire quanto accaduto. Sentito dai militari della Guardia costiera di Olbia, Langiu, figlio d'arte visto che il padre è stato pilota di pescherecci, ha ripercorso i minuti che hanno preceduto l’incidente. La Procura della Repubblica di Tempio ha aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti. Al vaglio dei magistrati anche diverse testimonianze. In particolare quella di un olbiese che ha riferito di una comunicazione, intorno alla mezzanotte, con la quale si avvertivano i passeggeri che la nave stava tornando indietro «perché seguita da un’ imbarcazione e poi avrebbe ripreso la rotta per Livorno», cosa che è effettivamente accaduta circa due ore dopo. I passeggeri sarebbero inoltre stati invitati a presentarsi dal Commissario di bordo “in caso di notizie”.

La comunità

La cittadina di Golfo Aranci è attonita. «Come comunità stiamo seguendo l’episodio con molta apprensione perché abbiamo già subito anche di recente perdite importanti in mare e siamo tutti con il fiato sospeso», ha commentato il sindaco del paese Mario Mulas. A dicembre un’imbarcazione da pesca di circa 8 metri, partita dalla cittadina costiera, era andata a finire sugli scogli vicino all’isola delle Bisce tra Caprera e Porto Cervo. In quell’incidente morirono due persone Tomm y Di Chello, 38 anni titolare di un’impresa di giardinaggio a Golfo Aranci, e Giacomo Botte di Napoli e altre due rimasero ferite.

