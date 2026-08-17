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Escalaplano
18 agosto 2026 alle 00:09

Collezione musicale in mostra 

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Un filo lungo quasi mezzo secolo, dai Romantici agli Aura: è la mostra permanente “Le Canzoni” nella Casa della Cultura “Oreste Pili”. La collezione, donata da Fulvio Caporale e dedicata a Lorenzo Mereu, cofondatore del primo gruppo musicale del paese, custodisce un patrimonio più ampio di quello esposto: quasi 1.100 spartiti, un centinaio esposti e gli altri messi assieme in 48 raccoglitori suddivisi per generi e anni e consultabili in uno spazio dedicato. Ci sono poi circa 120 canzonieri, 100 cartoline, pagine d’epoca dei giornali “Il Mattino” e “Roma”, numerose edizioni Piedigrotta, circa 200 riviste e una novantina tra libri, enciclopedie e opuscoli. Tra i documenti più preziosi spicca “Le Napoletane”, una rara scelta di canzoni pubblicata da Teodoro Cottrau nel 1849. Alla cerimonia era presente Salvatore Mereu, uno dei quattro componenti dei Romantici, accanto alla sua fisarmonica esposta nella mostra. I familiari di Lorenzo Mereu hanno partecipato al taglio del nastro e ritirato una targa ricordo. (s. m.)

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