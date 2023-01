Colley dice no, il Cagliari su Radovanovic 

Ore 20, si chiude. Il calciomercato è arrivato al suo giorno conclusivo e solo al fotofinish il Cagliari troverà il difensore centrale da regalare a Claudio Ranieri, perché Omar Colley, dopo un lungo tira e molla, ha deciso di aspettare una chiamata dalla Turchia. Risolta invece la questione attaccante, con il ds Bonato che ieri ha definito con gli austriaci del WSG Tirol l'acquisto del giovane Nik Prelec, 21 anni, che diventa così l'alternativa a Lapadula e Pavoletti.

La scelta

Il Cagliari ha rotto gli indugi ieri pomeriggio. Davanti alle resistenze di Piccoli, attirato dalle sirene dell'Empoli che gli consentivano di restare in Serie A, e ai rifiuti del Rosenborg per Saeter, nonostante un contratto prossimo alla scadenza, la società rossoblù si è buttata sullo sloveno Prelec, classe 2001, mancino, 187 centimetri d'altezza. Il tutto con la benedizione di Ranieri, che il giocatore lo ha visto crescere da vicino durante il suo biennio a Genova, dato che Prelec è cresciuto proprio nelle giovanili della Sampdoria, con Under 17 e Primavera. E proprio nella Primavera la punta, che ha avuto come compagno di squadra Obert, si è messa in evidenza, segnando 11 gol nella stagione 2020-21, l'ultima di Ranieri sotto la Lanterna. Il neo tecnico del Cagliari lo ha seguito, pur senza regalargli l'esordio in Serie A, e non lo ha dimenticato. E così, quando Bonato ha segnalato lo sloveno tra i papabili per rinforzare l'attacco, Sir Claudio avrebbe dato il suo via libera. Prelec, 6 reti nelle 13 gare giocate in questa prima parte della Bundesliga austriaca, arriva per un milione a titolo definitivo e, dopo le visite mediche di oggi a Villa Stuart, firmerà un contratto di 4 anni. Poi si metterà subito a disposizione di Ranieri, che dovrà valutare le sue condizioni, considerato che il campionato austriaco si è fermato lo scorso 12 novembre, anche se il Tirol stava preparando la ripresa, prevista per il 10 febbraio.

Il “no” di Colley

Ieri sera, a meno di 24 ore dalla chiusura del mercato, il Cagliari si è arreso per Colley. Nonostante l’accordo già trovato con l’agente del giocatore Pastorello e con la Sampdoria (prestito con riscatto legato alla promozione), il giocatore ha deciso di non accettare la discesa in Serie B. Per ora resterà a Genova, aspettando una chiamata dalla Turchia (Besiktas o Galatasaray), dove le trattative andranno avanti fino all’8 febbraio. Una mossa che ha spiazzato il Cagliari, che nel frattempo aveva abbandonato le altre piste, come quella che portava al veronese Gunter (che finirà proprio alla Samp). In extremis, la società rossoblù potrebbe puntare sull’esperto Ivan Radovanovic, 34 anni, in scadenza con la Salernitana. Radovanovic arriverebbe per far da chioccia a Dossena e magari coprire le spalle a Makoumbou.