Colletta tra cittadini per aiutare la terza età 

La generosità dei carboniensi (e del Comune) per ora permette al Centro Anziani di tirare un sospiro di sollievo: raccolti in un mese circa 500 euro che consentiranno di affrontare con meno ansia le ingente spese che rischiavano di mettere in ginocchio il sodalizio più numeroso di Carbonia.

Un mese fa, infatti, la battagliera associazione (cinque anni fa provocò una rivolta poi seguita dagli altri sodalizi di anziani contro le lettere di sfratto mandate dal Comune) ha lanciato un appello a iscritti e città: servono donazioni volontarie per fronteggiare le spese impazzite di luce, acqua, telefonia e Tari. «Solo nelle prime due settimane abbiamo raccolto trecento euro – testimonia il presidente del Centro anziani Emilio Podda – e c’è stato un momento in cui varie persone, anche non iscritte, hanno voluto donare 25-30 euro: non ce l’aspettavamo». La situazione finanziaria è parsa a metà marzo così grave che la dirigenza del centro di via degli Artiglieri (angolo con via Balilla) ha ritoccato le quote di partecipazione ad alcune attività. Per usare la sala biliardo, ad esempio, si è passati da 18 a 25 euro al mese. «Anche il Comune farà la sua parte – sottolinea il presidente – come da contratto ci riconoscerà dei contributi legati all’attività sociale che svolgiamo spesso a favore di anziani soli ed economicamente in difficoltà, e non neghiamo che quei fondi ci saranno utili per affrontare la Tari che si aggira attorno ai 2000 euro l’anno». La questione dei costi della nettezza urbana è stata oggetto di discussioni per mesi. Previste in maggio altre attività che permetteranno di far quadrare ulteriormente i conti.

