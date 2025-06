Colletta per ridare “voce” alle campane 

Le gloriose campane della chiesa di Santa Maria Goretti, fuse nel 1961 e consacrate con rito solenne nella pentecoste del 1962 non potranno più suonare. Attualmente tacciono. Il motivo è da ricercare nelle pericolose fratture ai supporti e ai gravi danni alla meccanica che pongono a rischio l’intera struttura. «Il campanile oltre che far parte del complesso della parrocchia - ha detto il parroco don Elio Tinti - svolge una funzione civica attraverso lo scandire dell’ora. A tal motivo occorre con urgenza eseguire il ripristino conservativo del concerto, così da riportarlo come al suo antico splendore, e la sua messa in sicurezza». L’importante lavoro è affidato A Enea Javier Spinelli, titolare della SpiMac, azienda della provincia di Como, specializzata nel restauro e automazione di concerti campanari. «Le cinque campane vennero fuse a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) - precisa don Elio - e furono dedicate rispettivamente a Gesu redentore, alla beata vergine di Bonaria, al beato Antioco di Sulci, gemma dei martiri, alla titolare Maria Goretti e in fine una a san Giuseppe artigiano». La realizzazione, a suo tempo, è stata possibile per le generose donazioni. Dopo più di mezzo secolo riparte la raccolta fondi per poter celebrare con il suono delle campane. In chiesa le informazioni per partecipare. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA