Colletta per il materiale scolastico da donare ai bambini 

Grande successo per la raccolta di materiale scolastico destinato alle famiglie con bambini in età scolare. Assemini ricevuto in dono un migliaio di oggetti didattici: «Ringrazio - afferma l’assessora Antonella Mostallino - gli esercizi commerciali, la cittadinanza e le associazioni di volontariato».

La raccolta, organizzata da “Cittadinanza attiva” con il patrocinio del Comune e della Regione e con il supporto del Coordinamento provinciale dei consigli d’istituto (Cpci), è terminata il 30 settembre: «È la prima volta ad Assemini - dichiara Carlo Veglio, referente dei progetti di “Cittadinanza attiva” - e siamo pienamente soddisfatti del risultato: 115 penne, 750 quaderni, 5 grembiuli. E ancora album, fogli protocollo, matite, gessetti, righelli, temperini, cartelle e zainetti».

Il materiale è stato consegnato alle Caritas di San Pietro e del Carmine: «Verrà distribuito a chi ha necessità. Sono circa 220 famiglie - racconta Pino Aquila, portavoce del Cpci - a cui se ne aggiungono almeno un altro 50 per cento che si vergognano di chiedere aiuto». Per procurare il corredo serve uno stipendio: «Non tutti se lo possono permettere - dichiara la consigliera comunale e membro del Cpci Elisa Carboni - perché i prezzi sono aumentati in maniera considerevole». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA